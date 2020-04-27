До конца года в Минфине ожидают 3,5 миллиарда долларов от МВФ и хотят увеличить сумму

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда по 1,75 миллиарда долларов и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на онлайн-заседании финкомитета Рады, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) 3,5 млрд дол. Речь идет о двух трашах - 1,75 млрд дол и 1,75 млрд дол", - сказал он.

Марченко напомнил депутатам: для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы полагаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - сказал министр, комментируя возможность заключения договоренности по так называемой "антиэпидемиологической" программе.

Напомним:

В Центре экономической стратегии заявили, что профинансировать обновленный дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП возможно только при помощи МВФ.

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ.

Среди условий, необходимых для продолжения программы МВФ - принятие в целом "антиколомойского" законопроекта о банках, к которому после первого чтения, нардепы связанные с олигархом Игорем Коломойским подали более 16 000 поправок.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

2 апреля Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

46% процентов опрошенных украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с Международным валютным фондом и не получать новые кредиты, другие 32% поддерживают вектор сотрудничества с МВФ.