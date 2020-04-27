Комитет рассмотрел все поправки к "антиколомойскому" законопроекту и направит его в Раду
Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.
Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк.
"Рассмотрение всех поправок в закон о банках на Комитете завершен.Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению.
Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса Приватбанка и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", - пишет Железняк.
Также Железняк сообщил об изменениях в тексте закона в редакции ко второму чтению:
"Но некоторые изменения в тексте закона есть:
- убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон;
- изменено процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков;
- судебные производства, которые начались, но не получили окончательного решение до дня вступления в силу настоящего Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим Законом;
- внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов;
- технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта. Включительно со всеми моими 10-ю поправками", - пишет нардеп.
Также по его словам, много изменений, которые бы улучшили банковское регулирование не включены в текст закона из-за ограничений по 116 ст. Регламента. Но депутаты договорились, что в ближайшее время внесут соответствующий законопроект.
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Напомним:
30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.
16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.
Экономическая правда
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