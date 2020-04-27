Глобальный карантин против украинских экспортеров

Центр аналитики внешней торговли Trade+ проанализировал влияние карантинных мероприятий на торговлю, чтобы украинские экспортеры могли планировать свою работу. (укр)

Можливі втрати експортерів під час коронакризи залежать від двох факторів: жорсткості карантинних заходів і товарів, які Україна експортує.

Експерти виходили з того, що жорсткі обмежувальні заходи помітно вплинуть на попит у країнах, а попит на продовольчі товари залишатиметься незалежно від кризи. Наприклад, під час світової економічної кризи 2009 року сукупний український експорт впав на 40%, тоді як аграрний — лише на 12%.

Які країни купують українські товари

Драматичне зниження експорту: Польща, Росія, Італія та Угорщина

У Польщі запроваджені посилені карантинні заходи, але епідемія не йде на спад, тобто обмеження можуть тривати далі. Польща посідає друге місце серед країн, куди Україна експортує товари. У 2019 році країна експортувала до Польщі продукції на 3,3 млрд дол, переважно це промислові товари.

Через жорсткий карантин тут можливе найбільше падіння експорту у 2020 році.

У Росії обмеження менші, ніж у ЄС, але епідемія стрімко поширюється, тому карантин може бути посилено. У 2019 році Україна експортувала до РФ товарів на 3,2 млрд дол, переважно це промислові товари. Попри слабкі карантинні заходи експерти прогнозують суттєве зниження українського експорту до цієї країни.

Що Україна постачає у Польщу, Росію, Італію, Угорщину

Серед держав Європи в березні 2020 року Італія була найбільш уражена пандемією. Там діяли жорсткі карантинні заходи. Країна зазнає величезних економічних втрат, а обмеження триватимуть ще довго.

У 2019 році Україна експортувала до Італії товарів на 2,4 млрд дол. Більше половини українського експорту — чорні метали. Також Україна постачає зерно, жири та олії. Оскільки карантинні заходи жорсткі, а експорт орієнтований на промисловість, експерти очікують значного зниження експорту до Італії.

В Угорщині відчинені лише продуктові магазини. Карантинні заходи жорсткі, а епідемія продовжує поширюватися. Угорщина у 2019 році купила українських товарів на 1,6 млрд дол. Переважно це промислові товари, що погано вплине на попит на українські товари у 2020 році. У комбінації з жорсткими карантинними заходами це може значно знизити український експорт до країни.

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Помірне зниження експорту: Туреччина, ФРН, Єгипет, Індія, Нідерланди, Іспанія

У Туреччині діють жорсткі карантинні заходи, але основну частину українського експорту становлять аграрні товари. Тут можливе помірне зниження експорту.

Така ж ситуація з експортом до Іспанії, Єгипту та Індії — там він майже недиверсифікований. Якщо майбутні шоки стосуватимуться аграрної сфери, то експортери в ці країни можуть постраждати найбільше.

Що Україна постачає у Туреччину, ФРН, Єгипет, Індію, Нідерланди, Іспанію

У Німеччині карантинні заходи порівняно з іншими державами м'які, але промислова орієнтація вітчизняного експорту грає не на користь України. Тому експерти очікують помірного зниження експорту в цю країну.

У Нідерландах карантинні заходи спершу не були жорсткі, але згодом посилилися. Ця країна купує в України переважно аграрні товари. Відповідно, експерти очікують, що український експорт до Нідерландів знизиться помірно.

Незначне зниження експорту: Китай та Білорусь

Найменше криза вплине на торгівлю України з Китаєм та Білоруссю. Це добрі новини, бо Китай — найбільший торговельний партнер країни за даними 2019 року.

Україна експортувала туди товарів на 3,6 млрд дол, переважно аграрних. До того ж Україна може помітно наростити експорт аграрних товарів в Китай.

Що Україна постачає у Китай та Білорусь

Білорусь — єдина відкрита до сполучення з рештою світу країна Європи.

Карантинні заходи там мінімальні, тож попит у цій країні не повинен суттєво впасти. У 2019 році Україна експортувала в Білорусь продукції на 1,5 млрд дол. Найбільше — промислових товарів, але й аграрні мали значну частку. Експерти очікують, що зниження українського експорту до цієї країни не буде значним.

Підготовлено в рамках проєкту Київської школи економіки та VoxUkraine "Вірусна економіка" — серії досліджень впливу пандемії COVID-19 і глобальної турбулентності на економіку та соціальне життя в Україні.

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