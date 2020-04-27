Кабмин на 3 месяца продлил спецобязятельства "Нафтогаза" по поставкам газа населению

Кабмин продлил возложение на "Нафтогаз" спецобязательств по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии - до 1 мая 2021 года.

Об этом говорится в постановлении №303 от 24 апреля 2020 года.

Кроме этого, правительство продолжило обязательства "Нафтогаза" покупать газ в своих "дочек" - "Укргаздобыче" и "Черноморнефтегаза" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020 года, тепловикам - до 1 мая 2021.

ПСО (Public Service Obligation) - это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, которые возлагаются правительством на "Нафтогаз".

Напомним:

С 1 октября 2015 года отменили госрегулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ.

Для населения и ТКЭ действует механизм спецобязательств.

С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.