Новости 31 января: снижение депозитных ставок, парикмахерская в Кабмине, новая партия американских локомотивов

О снижении депозитных ставок. Государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.

Об удаче Безоса. Из-за резкого роста акций Amazon на постмаркете основатель компании Джефф Безос увеличил свое состояние на 13 миллиардов долларов за 15 минут.

О передаче электроэнергии. Издание "Наші гроші" сообщило, что Антимонопольный комитет на заседании 30 января отказался согласовать проект постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи", который был направлен на распространение тарифа на передачу для экспортеров электроэнергии. Глава АМКУ опровергает эту информацию.

О ФОПах без КВЭДов. Аналитики обнаружили 66 тысяч "ФОПов", у которых не указан вид деятельности (КВЭД) и 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.

О парикмахерской в Кабмине. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет нашел в здании правительства парикмахерскую и решил превратить ее в кабинет, где разместятся работники UkraineInvest, то есть так называемые "инвестиционные няни".

О ГОКе Жеваго. Украинский суд установил ограничения в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.

О новой партии американских локомотивов. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства.

О Суркисах и Приватбанке. Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок.

Вы хотите знать больше?

Обеспечены с рождения: как власти планируют делиться доходами от продажи недр с новыми поколениями

Некоторые государства делятся со своими гражданами доходами от реализации природных богатств. Украинские власти решили воспользоваться их опытом и зарегистрировали соответствующий законопроект. Что это за инициатива и может ли она быть воплощена в жизнь?