Дубилет нашел в Кабмине парикмахерскую и переселяет туда "инвестнянь"

Instagram Дмитрия Дубилета

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет нашел в здании правительства парикмахерскую и решил превратить ее в кабинет, где разместятся работники UkraineInvest, то есть так называемые "инвестиционные няни".

Источник: telegram-канал Дубилета

Прямая речь: "У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская.

В комнате, которая освобождается, устраиваем 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни ".

Детали: Оказалось, что в Кабмине можно было подстричься за 95 грн, подровнять челку за 35 грн и даже зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см).

Дубилет назвал это решение "маленьким шагом, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка".

Министр также сообщил, что сейчас в Кабмине проведут анализ, насколько государственные органы эффективно используют площадь. Обнаруженную в результате свободную площадь Дубилет предлагает передать на приватизацию или сдавать в аренду через Prozorro.Продажи.

Напомним:

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника. По словам президента, этот советник (или "инвестиционная няня") должен будеть знать 5 языков, и быть на связи 24/7.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Недавно директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак заявил, что ведомству понадобятся дополнительные люди на должность пресональных менеджеров для инвесторов - "инвестнянь".