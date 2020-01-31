Обеспечены с рождения: новым поколениям украинцев обещана часть от продажи недр

Некоторые государства делятся со своими гражданами доходами от реализации природных богатств. Украинские власти решили воспользоваться их опытом и зарегистрировала соответствующий законопроект. Что это за инициатива, и может ли она быть воплощена в жизнь?

Экономический паспорт гражданина Украины — одно из предвыборных обещаний президентской кампании Владимира Зеленского.

О разработке идеи государственного спонсорства президент говорил журналистам еще осенью на пресс-марафоне.

16 января в парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект — №2754. Его автором стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк.

Ознакомиться с документом можно быстро: инициатива, формирующая радикально новую ветвь социальной политики, написана на трех страницах. Это, в свою очередь, оставляет без ответа немало вопросов.

Что такое финансовый паспорт украинца

Это счет, открытый новорожденному гражданину, на который до его 18-летия будут поступать государственные средства от продажи полезных ископаемых.

Аккумулировать и делить деньги должен профильный "Фонд будущего".

Комментируя проект, эксперты провели аналогию с опытом ОАЭ. В этой стране действует похожая социальная программа: коренному уроженцу при рождении на счет государство начисляет фиксированную сумму от торговли нефтью.

Однако на деле сходства минимальны, главным образом — из-за разницы в "исходниках".

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Кто получатель

В тексте законопроекта говорится, что личные счета будут открыты "украинцам, рожденным в Украине после 1 января 2021 года". Сохраняться они будут в том случае, если получатели проживут на территории Украины следующие 18 лет.

Один из видов получения гражданства в Украине — по рождению. Это значит, что если иммигранты законно пребывают в стране, или если ребенок родится в другой стране, но его родители — лица без гражданства, но проживают в Украине на законных основаниях, ему будет положен финансовый паспорт украинца.

Несколько лет назад 80% жителей Швеции на референдуме отказались от выплат от реализации ресурсов в размере 2 250 евро из-за нежелания обеспечивать мигрантов и безработных.

Венгры по той же причине отсекли идею безусловного базового дохода — выплаты денег без необходимости выполнения работы.

В ОАЭ по праву рождения иностранцам гражданства не дают. Ключевое условие начисления капитала новорожденному — ребенок должен быть гражданином страны.

Все население ОАЭ вместе с иммигрантами составляет чуть больше 10 млн человек, в год здесь рождается 110 тыс детей. К 18-летию на счетах детей-граждан в среднем накапливается около 100 тыс долл.

Возможности компенсатора

Компенсатором для формирования детских капиталов в ОАЭ является установленный процент от продажи нефти, перечисленный в бюджет. В Украине компенсатором должен служить 1% от реализации всех полезных ископаемых (статья доходов в бюджете — рентная плата за пользование недрами).

В дальнейшем процент отчислений может быть изменен Кабмином.

Возможности украинского ресурса велики только в теории — запасы полезных ископаемых в Украине оценены 11 трлн долл. Проблема за малым: сами ископаемые находятся в земле, а добывающая отрасль — частично в стагнации.

Еще один источник доходов "Фонда будущего" — госбюджет, который планируют задействовать при необходимости.

"Кабинет Министров может увеличивать уставный капитал Фонда или предоставлять Фонду финансирование из государственного бюджета Украины с учетом требований бюджетного законодательства", — говорится в проекте.

Хотя возможность привлечения бюджетных денег прописана в теле проекта, в пояснительной записке сказано, что принятие и реализация этого закона не требует дополнительных затрат из госбюджета.

Поскольку расчеты к проекту не прилагаются, 1% является неустановленной суммой, которая будет меняться ежегодно, как и количество новорожденных.

Так, в Украине, например, за год рождается около 287 тыс граждан, а повышение социальных стандартов для детей, в том числе внедрение экономического паспорта, по словам советника президента Олега Устенко, должно стимулировать рождаемость. Соответственно, и в людях, и в цифрах затраты могут расти.

В последние годы динамика поступлений от рентной платы за использование недр такова: в 2016 году госбюджет получил по этой статье 58 млрд грн, в 2017 году — 44 млрд грн, в 2018 году — 40,9 млрд грн, в 2019 году — 52,5 млрд грн.

В бюджете-2020 рентная плата за пользование недрами составляет 49,9 млрд грн. Усредненный расчет показывает: 1% от суммы — это 500 млн грн. То есть в среднем за 18 лет в "Фонде будущего" можно аккумулировать около 9 млрд грн.

При среднем показателе рождаемости за 18 лет родится примерно 5,1 млн украинцев. В таком случае выходит, что каждый отдельный счет получит по 1 764 грн.

Как фонд позаботится о будущем

Деньги со временем дешевеют и теряют покупательскую способность, поэтому "Фонд будущего" должен обеспечить не только 18 лет сохранности суммы от инфляции, но в идеале — и приумножить денежные средства на счету.

Таким образом, для фонда как для игрока рынка должны быть на законодательном уровне прописаны инвестиционные ограничения и правила для объекта, который занимается накоплениями и инвестиционной деятельностью.

Однако в предложенном законопроекте не прописана функция приумножения капитала, если только она не попадает под определение "другие финансовые функции".

На законодательном уровне зафиксировано только то, что фонд обязан накапливать и сохранять средства, после чего их равномерно распределять и выплачивать гражданам, достигшим совершеннолетия.

В Кувейте, например, при рождении ребенок получает 3 тыс долл в виде вклада в банке. Сумма растет за счет процентов и пополнений, которые могут вносить родители. Банки в Украине тоже предлагают детские депозиты без участия государства под 6,5-16,5%, но, по словам экспертов, услуга не пользуется высоким спросом.

Выдача экономических паспортов может помочь населению, но инициатива, прописанная в проекте №2754, не имеет экономического обоснования.

"Такую модель поддерживает электорат, но лично я в эту историю верю мало. Первый вопрос: кто и как будет администрировать эти деньги? Если, условно, их будут вкладывать в облигации, акции или депозиты банков, то в украинских реалиях скорее всего через 18 лет этих денег не будет. Почему только с недр? А лес, водные биоресурсы, земля? Это также принадлежит украинскому народу", — комментирует инициативу депутат "Слуги народа" Алексей Мовчан.

По его словам, документ стоит отозвать и доработать.

Законопроект должен быть рассмотрен на пленарном заседании Верховной Рады после 4 февраля — точная дата не установлена. Если проект будет принят в первом чтении, у депутатов будет возможность отправить его на доработку и более детально подойти к формированию этой социальной инициативы.

Ранее Верховная Рада получила еще один законопроект — №2250, направленный на улучшение жизненных условий молодежи. Он предусматривает освобождение работодателей, принимающих на работу сотрудников младше 27 лет, от уплаты ПДФО и единого социального взноса.

Опыт поддержки граждан за счет ресурсов страны существует не только в арабских странах. Жители Аляски ежегодно получают от государства около 1 тыс долл как часть доходов от реализации нефти. Норвежцы в отдельном фонде собирают часть нефтяных доходов "на черный день", когда ресурс иссякнет.

Страны ЕС перед внедрением госпрограмм тщательно просчитывают, насколько модель экономически обоснована. Поэтому не только суть программы, но и механизм ее работы может быть полезен украинским законодателям.