Ощадбанк заявил о снижении ставок по депозитам физлиц
Государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"Снижение депозитных ставок - важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. Учитывая тенденции денежного рынка, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости, Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99%.
В банке напомнили, что в январе снизили процентные ставки на 1% по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.
"Снижение ставок по кредитам МСБ планируется и в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.
Экономическая правда
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