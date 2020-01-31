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Ощадбанк заявил о снижении ставок по депозитам физлиц

Пятница, 31 января 2020, 15:00
 

Государственный Ощадбанк заявил о втором в 2020 году снижении процентных ставок по депозитам физических лиц на фоне снижения Нацбанком учетной ставки до 11%.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Снижение депозитных ставок - важный шаг по удешевлению кредитов как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. Учитывая тенденции денежного рынка, с целью создания более благоприятных условий для покупки недвижимости, Ощадбанк обновляет программы ипотечного кредитования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время Ощадбанк предложит ипотечные программы от 15,99%.

В банке напомнили, что в январе снизили процентные ставки на 1% по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.

"Снижение ставок по кредитам МСБ планируется и в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.

Экономическая правда

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Ощадбанк депозит

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