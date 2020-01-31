В Украине существуют десятки тысяч юрлиц и "ФОПов" без руководителей и видов деятельности

Аналитики обнаружили 66 тысяч "ФОПов", у которых не указан вид деятельности (КВЭД) и 99 тысяч юридических лиц, которые не зарегистрировали одно или несколько ключевых данных: ФИО руководителя, собственника и/или КВЭД.

Об этом сообщает аналитическая система YouControl.

Интересной особенностью таких компаний является давний срок существования и юридический статус "не находится в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации недействительно".

Почему компании скрывают информацию?

По словам председателя правления Союза юристов Одесской области Александра Рябца, в 2003 году был принят закон "О государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований", согласно которому государственные регистраторы должны были в течение 2004-2005 годов провести замену старых свидетельств на новые - единого образца.

Однако многие предприниматели не обратились для замены.

И уже с 2012 года соответствующая комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию.

Все юридические лица и физические лица-предприниматели, созданные и зарегистрированные до 1 июля 2004 года, обязаны были подать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в ЕГР.

Все, кто этого не сделал, получили запись: "свидетельство о государственной регистрации недействительно", так как у них оставалось свидетельство старого образца.

В то же время формулировка "не находится в процессе прекращения" осталось, ведь решение о ликвидации или реорганизации в этом предприятии не принималось.

Можно ли сотрудничать с такими компаниями/ФОПами?

"Если мы видим такое досье, нужно понимать, что предприятие или частный предприниматель вправе действовать - заключать сделки, платить налоги. Они создавались по старому законодательству, которое было действующее на тот период.

...Другой вопрос: стоит ли сотрудничать с этим предприятием? Лично я бы этого не рекомендовал. Вполне возможно, что у этого контрагента могут появиться обязательства по налогам и сборам и т.д.", - комментирует Рябец.

Справка.

YouControl - аналитическая система на основе открытых данных, которая из более чем 60 источников формирует полное досье на каждую компанию Украины, отслеживает изменения и визуализирует связи.