Верховный суд перенес рассмотрение дела Суркисов по Приватбанку

Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов,

Ранее братья Суркисы добились в судах низших инстанций отмены решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, решение о переносе дела Верховный суд принял в пятницу в связи ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны с Министерства финансов на Кабинет министров.

Напомним:

Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного админсуда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с Приватбанком лицами и признании недействительной процедуры принудительной конвертации акций в капитал.

В Нацбанке заявили - если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, НБУ признает этот банк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

В случае негативного для государства решение будет разблокирован судебный процесс в Хозяйственном суде Киева. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции Приватбанка.

В суде Коломойский и Боголюбов (последний - через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение о покупке Минфином акций Приватбанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal - 16,6%.

Это дело пока не рассматривается. Судья приостановила рассмотрение, пока решение апелляционного админсуда не вступит в силу.

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