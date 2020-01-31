АМКУ не согласовал отмену льготы для компании Ахметова в 1 миллиард в год – СМИ

На заседании 30 января Антимонопольный комитет отказался согласовать проект постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи", который был направлен на ликвидацию льготы для экспортеров электроэнергии.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на источник в правительственных структурах.

"Проект постановления был направлен на ликвидацию льготы для экспортеров электроэнергии, которая возникла благодаря НКРЭКУ предыдущего созыва. При запуске рынка электроэнергии 1 июля 2019 года Нацкомиссия "забыла" записать в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго".

Поэтому во втором полугодии 2019 года компания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК не заплатила тариф "Укрэнерго" 544,48 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее глава АМКУ Юрий Терентьев единолично согласовывал подобные проекты регуляторных актов других ведомств. В частности, в 2016 году он лично согласовал проект решения НКРЭКУ №289, которым был введена так называемая формулу "Роттердам +" в пользу группы Ахметова.

"На этот раз Терентьев не стал лично согласовывать документ, который заставлял группу Ахметова платить государственной компании. Вместо этого проект был вынесен на голосование всего состава АМКУ. В ходе обсуждения представители НКРЭКУ и Минэкоэнерго высказались за то, чтобы экспортеры электроэнергии платили тариф "Укрэнерго".

Против выступили представители ДТЭК, а также народные депутаты Алексей Кучеренко (Батькивщина) и Виктория Гриб (Оппозиционный блок). Движение "Честно" писало о том, что предвыборную кампанию Виктории Гриб финансировала компания "ДТЭК". Также против этой платы выступила представительница "Энергоатома" Виктория Дудченко", - пишут "Наші гроші".

Напомним:

Ранее "Наші гроші" сообщали, что компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и по состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 миллиона гривен.