Основатель Amazon заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Из-за резкого роста акций Amazon на постмаркете основатель компании Джефф Безос увеличил свое состояние на 13 миллиардов долларов за 15 минут.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции Amazon 30 января выросли на 12% - до 2,1 тыс долларов (позже курс несколько скорректировался). Котировки выросли после того, как Amazon опубликовал успешную финансовую отчетность за 4 квартал 2019 года.

В частности, компания задекларировала прибыль в размере 87,4 млрд долларов, прибыль на акцию - 6,47 долларов (при этом, эксперты ожидали только 4,11 доллара).

Таким образом, состояние Безоса выросло до примерно 129,5 млрд долларов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что состояние основателя компании Amazon Джефф Безос сейчас составляют около 117 млрд долларов - он снова занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.