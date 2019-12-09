Новости 9 декабря: Порошенко, который переписал еще один бизнес на сына, Укрбуд, Boeing с миллионом посылок

Об Укрбуде. На достройку всех жилых комплексов, которые строились компанией "Укрбуд Девелопмент", необходимо выделить 60 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

О Boeing с миллионом посылок. "Укрпочта" приняла в аэропорту Борисполь борт Боинг 747 с почти миллионом посылок с "черной пятницы".

О Порошенко, который переписал еще один бизнес на сына. Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.

Об электробайке Xiaomi за 400 долларов. Китайская компания Xiaomi выпустила новый компактный электровелосипед Qicycle Electric стоимостью в 425 долларов, он заряжается 3,5 часа.

Об инфляции. В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

Об отделении ГТС. Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от "Нафтогаза" к новому "Оператору ГТС" освобождается от уплаты НДС - этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".

О новой таможне. 8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

О долге Януковича. Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассмотрение апелляции РФ на решение суда предыдущей инстанции о так называемом "долге Януковича" - 3 миллиарда долларов, которые Россия предоставила Украине в конце 2013 года.

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