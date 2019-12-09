"Долг Януковича": Верховный суд Великобритании начал рассмотрение апелляции РФ

Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассмотрение апелляции РФ на решение суда предыдущей инстанции о так называемом "долге Януковича" - 3 миллиарда долларов, которые Россия предоставила Украине в конце 2013 года.

Об этом сообщается на сайте суда.

Компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России, не согласна с решением апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре. В суде отметили, что это решение было принято в ответ на апелляцию Украины.

В этом решении, в частности, суд согласился, что в выдаче Украине 3 миллиардов долларов в 2013 году был политический мотив. Учитывая это, суд отправил рассмотрение дела о "долге Януковича" на повторное слушание.

Решение суда по этому делу ожидается 12 декабря.

Напомним:

29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

14 сентября 2017 года Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

Экономическая правда