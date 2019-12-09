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Зеленский подписал последний закон, необходимый для отделения ГТС

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:22

Президент Владимир Зелнський подписал закон, которым операция по передаче ГТС Украины от "Нафтогаза" к новому "Оператору ГТС" освобождается от уплаты НДС - этот закон был последним шагом, необходимым для завершения процесса анбандлинга "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 года не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами", - говорится в сообщении.

Напомним:

15 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об анбандлинге "Нафтогаза" - отделении транспортировки природного газа от его добычи и поставки.

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Экономическая правда

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