Государственная таможенная служба официально начала работу

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Об этом сообщил глава таможни Макс Нефьодов в Facebook.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков.

Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому ", - написал он 8 декабря.

Нефьодов рассказал, как происходил запуск и поблагодарил Государственную налоговую за помощь.

"Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ДФС. Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе.

Всю ночь чатик руководства Гостаможслужбы напоминал улей. И.о. руководители таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет. В центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи. Я благодарен команде, которая обеспечила этот запуск, вы реально молодцы!

Отдельная благодарность ИТ-департаменту за перекоммутацию системы по всей стране и Государственной налоговой службе за одновременный перевыпуск тысяч ЭЦП для наших сотрудников", - подчеркнул Нефьодов.

Нефьодов также отметил что в работе обновленной службы еще остаются отдельные случаи, которые требуют доработки и анонсировал конкурсы на новые должности в ДМС.

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю - места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше.

Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого освобождаем", - заявил глава таможенной службы.

Напомним:

15 ноября Государственная таможенная служба зарегистрировала юридические лица всех 16 таможен и назначило и.о. для каждой из них. Запуск обновленной таможни планируется на декабрь.

Ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников таможни.

Экономическая правда