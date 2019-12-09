Xiaomi выпустила электровелосипед за 400 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила новый компактный электровелосипед Qicycle Electric стоимостью в 425 долларов, он заряжается 3,5 часа.

Об этом сообщает ITC со ссылкой на Gizmochina.



Qicycle Electric, визуально напоминает предыдущий складной байк бренда — Qicycle EF1, однако в плане характеристик является более "продвинутым": так, его 20-дюймовые колеса, в отличие от 16-дюймовых колес предшественника, лучше подходят для сложных дорожных условий.

На велосипеде есть небольшой дисплей, на котором отображается основная информация, включая передачу, скорость и заряд аккумулятора, также в рулевую стойку интегрирована передняя фара, а задний красный фонарь загорается автоматически при нажатии тормоза.

Яркость подсветки дисплея регулируется при помощи светочувствительного датчика.

С левой стороны руля расположены кнопка включения велосипеда, кнопка подачи звукового сигнала и тумблер переключения передач, справа от руля находятся тормозная ручка и поворотный переключатель, позволяющий переводить велосипед в один из трех режимов работы.

Батарея на 5,2 А·ч полностью скрыта в горизонтальной трубе рамы, как и проводка, так что внешне электровелосипед напоминает обычный.

Заряжается аккумулятор от обычной розетки за 3,5 часа, интерфейс зарядки расположен чуть ниже задней фары.

Электромотор в ступице заднего колеса разгоняет байк до 25 км/ч. В общей сложности предусмотрено три режима работы велосипеда: полностью электрический, помощь в педалировании либо с отключенным электромотором. Также у новинки есть две передачи.

На переднем колесе тормоз обжимной, и китайские инженеры уверяют, что этого достаточно: тормозной путь на скорости 20 км/ч не превышает трех метров.

Что касается дальности пробега электрического байка, то, по данным Xiaomi, на одной зарядке можно проехать 40 км, но в каком режиме нужно крутить при этом педали — не уточняется.

Рама Qicycle Electric выполнена из алюминиевого сплава 6061, и новый велосипед не будет таким же легким, как изделия из карбона. Но главный козырь Xiaomi в этом случае — цена. В Китае новинка обойдется всего в 2999 юаней ($425).

В ближайшее время производитель обещает выставить Qicycle Electric на фирменном китайском маркетплейсе Xiaomi Youpin, и пока неясно, когда электровелосипед можно будет купить за границей.





