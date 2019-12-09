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Инфляция в годовом измерении замедлилась до 5,1% — Госстат

Понедельник, 9 декабря 2019, 17:16

В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, что больше всего в ноябре 2019 года цены упали на фрукты - на 4,4% за месяц. Цены на сахар снизились на 2,5%, рыбу и мясо - на 0,7-1%.

Цены на одежду снизились на 1,1%, на обувь - на 1,9%.

Жилищно-коммунальные услуги за месяц подрожали на 2,8% из-за роста цены газа на 12,7%. Стоимость электричества для населения не изменилась, а цены на водоснабжение выросли на 0,6%.

Напомним:

В октябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5%.

Экономическая правда

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инфляция Госстат

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