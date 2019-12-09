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Порошенко переписал на сына аграрный бизнес

Понедельник, 9 декабря 2019, 12:07

Пятый президент Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее конечным бенефициаром стал его старший сын Алексей.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди основателей "Укрпроминвест-Агро" значатся Евгений Саенко, Алексей Порошенко (конечный бенефициарный владелец) и ООО "Прайм Инвестментс".

Алексей Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

Смена собственников состоялась 31 октября.

Агропромышленная компания "Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк - 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.

Алексей Порошенко также сталбенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в ООО компаний - ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", агрофирма "Днипроагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Мас-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".

Ранее владельцем этих активов был Петр Порошенко.

Напомним:

Центрально-европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является сын пятого прездента Украины Алексей Порошенко, купила 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Ранее корпорация Roshen подтвердила информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

Экономическая правда

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агросектор Порошенко

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