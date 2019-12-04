Новости 4 декабря: запрет возврата Приватбанка Коломойскому, улучшение для ФОПов, импорт электрики из РФ

Об улучшении для ФОПов. В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой - говорится, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Об инфляции. Инфляция в Украине до конца 2019 года может снизиться до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

О первом брендированном маршруте Flixbus. Крупнейший европейский автобусный перевозчик FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании. Это направление Одесса-Пльзень (Чехия).

О запрете возврата Приватбанка Коломойскому. Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.

О занятости украинцев. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что наибольшее количество украинцев работает в сфере торговли - 3,65 миллиона человек.

О влиянии Коломойского на рынок бензина. После смены власти позиции Игоря Коломойского на рынке нефтепродуктов усилились - компании олигарха начали выигрывать тендеры крупнейших потребителей дизельного топлива в Украине.

Об импорте электричества из РФ. Верховная Рада запретила импорт электричества из России по двусторонним договорам.

О важности рынка земли. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

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