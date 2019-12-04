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Нацбанк прогнозирует снижение инфляции до 6% до конца года

Среда, 4 декабря 2019, 12:04

Инфляция в Украине до конца 2019 года может снизиться до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

Об этом на форуме заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. До конца года ожидаем инфляцию около 6% - это несколько выше, чем наш коридор 5% +/- 1 процентный пункт.

Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции", - сказал Чурий.

"В следующем году мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% +/- 1 п.п.", - добавил он.

По его словам, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% до конца 2021 года.

Напомним:

По данным Госстата, в октябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5%.

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инфляция Нацбанк

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