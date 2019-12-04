Земельная реформа принесет 9 миллиардов за 3 месяца, медлить нельзя — Милованов
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте.
"На сегодня добавочная стоимость с гектара в Украине в 2 раза меньше, чем в Польше. Нормальная работа рынка принесет лишь за 3 месяца следующего около 9 млрд грн роста ВВП, что составит около 0,23% к зеркальному росту.
В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 млрд грн и соответственно 0,83% роста ВВП ", - подчеркнул он.
Также Милованов заявил, что правительство уже утвердило порядок кредитования малых фермеров.
Напомним:
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.
13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.
Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.
Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.
Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.
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Экономическая правда
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