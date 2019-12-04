Flixbus открыл первый украинский "брендированный" маршрут

Крупнейший европейский автобусный перевозчик FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании. Это направление Одесса-Пльзень (Чехия).

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор компании в Польше и Украине Михал Леман, передает ЦТС.

Партнером FlixBus стала компания Regabus, которая работает на рынке с 1994 года и специализируется на перевозках между Украиной и Чехией.

lowcost.ua

По маршруту следования автобус будет проезжать такие города как Тернополь, Львов, Краков и Прага. Первый выезд состоится уже 11 декабря. Продажа билетов стартует сегодня, 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте Одесса-Пльзень составит от 99 грн.

Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.

ЦТС

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием FlixBus означают, что согласно политике компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского FlixBus.

ЦТС

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