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Рада запретила импорт электричества из России по двусторонним договорам

Среда, 4 декабря 2019, 14:45

Рада запретила импорт электричества из России по двусторонним договорам

За соответствующее решение проголосовали 274 нардепа.

Законопроектом предусматривается запрет продажи и/или поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке.

Отмечается, что Кабмин во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины имеет право отменить запрет и определить срок восстановления его действия.

Кроме этого, целью законопроекта является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, Нацкомиссии по тарифам позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

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Экономическая правда

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электроэнергия Россия

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