Коломойский увеличил свое влияние на рынке нефтепродуктов

После смены власти позиции Игоря Коломойского на рынке нефтепродуктов усилились - компании олигарха начали вигрваты тендеры крупнейших потребителей дизельного топлива в Украине.

Об этом говорится в статье УП "Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние".

"После выборов у конкурентов "Привата" явно начались проблемы. Без преувеличения главным событием года на рынке стала остановка нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс", через который в Украину поставлялось до 40% дизеля. В народе его называют "трубой Медведчука".

Остановка трубы стала ударом по группе Wexler бизнесмена Петра Бэлза - он один из самых мощных игроков на рынке и прямой конкурент олигарха. Именно Wexler был крупнейшим импортером трубопроводного дизеля. Так, за первые четыре месяца 2019 года компания прокачала по трубе 270 тысяч тонн дизеля из общего объема в 645 тысяч тонн", - говорится в статье.

Отмечается, что остановка импорта через трубу "ПрикарпатЗападтранс" произошла после введения с 1 августа спецпошлины в 3,75% (с 1 октября - 4%), к которому причастен нардеп Андрей Герус.

Через месяц импортеры заявили, что пошлина вроде как "убила экономику" таких поставок, и отказались от прокачки ресурса по этому направлению.

"Сам Герус неоднократно утверждал, что Коломойский к их введению не имеет никакого отношения. Даже наоборот, олигарх якобы выступал против этой инициативы, поскольку его структуры ежемесячно покупали до 10 тыс тонн дешевого российского ресурса, что в масштабах рынка является довольно скромным объемом.

"Приват" пытался использовать остановку трубы для увеличения переработки на своем "Кременчугском НПЗ", однако пока эта попытка успехом не увенчалась. Однако можно четко проследить выгоду олигарха в портах", - говорится в материале.

Подчеркивается, что остановка трубы позволила "Привату" существенно увеличить импорт дизеля морским транспортом и по итогам октября войти в пятерку крупнейших импортеров.

Кроме этого, группа "Приват" контролирует крупнейшие нефтеперевалочным мощности в Одессе и Черноморске, чем воспользовалась сполна.

По данным "Консалтинговой группы А-95", за август-октябрь 2018 года через подконтрольную "Привату" Одесскую перевалку импортировали 11 тыс тонн дизтоплива, тогда как за аналогичный период этого года - уже 120 тысяч тонн.

Также отмечается, что параллельно начали появляться проблемы на других перевалках, которые находятся вне контроля группы Коломойского: после выборов по разным причинам поочередно останавливали свою работу нефтеперевалочные комплексы в Херсоне, Николаеве и Южном.

Кроме этого, компании Коломойского начали подаваться на тендеры крупнейших потребителей дизтоплива в Украине, среди которых - Укрзализныця и Минобороны. В частности, 3 августа УЗ подписала с приватовцами первый контракт на поставку ГП.

"Сейчас компании Коломойского продолжают испытывать удачу на топливных тендерах Минобороны, "Укрзализныци" и Нацполиции, и часто выигрывают. Во времена Порошенко олигарх в изгнании не мог и мечтать о таком", - говорится в статье.

Читайте подробнее в материале: Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние

Экономическая правда