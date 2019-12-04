В Кабмине хотят отменить книгу учета для ФОПов, которые не платят НДС

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой - говорится, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком (первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - ред.) Рргистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой.

С самого интересного - отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего", - сообщил он.

По словам Дубилета, на этой неделе собрали "едва ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций".

Читайте также: Без книги учета и с электронными письмами: 5 шагов к лучшему кабинету налогоплательщика

Напомним:

74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах, которые обязывают даже малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.



Программное приложение не освобождает предпринимателя от отчетности. Бизнес обязуется в конце каждого рабочего дня формировать Z-отчет утвержденый Нацбанком. Данный отчет также можно будет создать с помощью программного РРО.



Вместе с новым РРО вводится электронный чек, который можно будет выдавать вместо бумажного. Клиент может получить чек в свой мессенджер, или отсканировать QR-код с устройства продавца-предпринимателя.



Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек хотя бы на один товар, дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в налоговую и получить "кэшбек" в размере 150% от стоимости товара.

Часть этого штрафа получает сам покупатель, а другую часть - государство.



Если чек не был выдан вообще - предприниматель получает штраф 850 грн за первое нарушение, и не менее 1700 грн за следующее.



Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.



Рекомендуем почитать: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"

Экономическая правда