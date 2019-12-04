В Минэкономики рассказали, в каких сферах занято больше всего украинцев

Миинистр экономики Тимофей Милованов заявил, что наибольшее количество украинцев работает в сфере торговли - 3,65 миллиона человек.

Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на данные Госстата.

Министр отметил, что в сельском (и лесном и рыбном) хозяйствах занято 2,93 миллиона украинцев, в промышленности - 2,42 миллиона.

"Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек", - добавил Милованов.

Напомним:

Ранее Милованов сообщил, что самая низкая среднемесячная заработная плата - в Черновицкой области (7 885 гривен).

Экономическая правда