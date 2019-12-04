В Минэкономики рассказали, в каких сферах занято больше всего украинцев
Среда, 4 декабря 2019, 11:02
Миинистр экономики Тимофей Милованов заявил, что наибольшее количество украинцев работает в сфере торговли - 3,65 миллиона человек.
Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на данные Госстата.
Министр отметил, что в сельском (и лесном и рыбном) хозяйствах занято 2,93 миллиона украинцев, в промышленности - 2,42 миллиона.
"Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек", - добавил Милованов.
Напомним:
Ранее Милованов сообщил, что самая низкая среднемесячная заработная плата - в Черновицкой области (7 885 гривен).
Экономическая правда
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