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В Минэкономики рассказали, в каких сферах занято больше всего украинцев

Среда, 4 декабря 2019, 11:02

Миинистр экономики Тимофей Милованов заявил, что наибольшее количество украинцев работает в сфере торговли - 3,65 миллиона человек.

Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на данные Госстата.

Министр отметил, что в сельском (и лесном и рыбном) хозяйствах занято 2,93 миллиона украинцев, в промышленности - 2,42 миллиона.

"Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек", - добавил Милованов.

Напомним:

Ранее Милованов сообщил, что самая низкая среднемесячная заработная плата - в Черновицкой области (7 885 гривен).

Экономическая правда

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