Стоимость кредита на покупку земли будет 3-5% — Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что фактическая стоимость кредита на покупку земли будет от 3 до 5%.

Об этом он сообщил на открытом пресс-марафоне по земельной реформе.

Милованов подчеркнул, что пока государство готово предоставлять финансовые инструменты только владельцам земли до 500 гектаров.

Он отметил, что будет, как минимум два вида финансовой помощи:

1. Страхование кредитов выданных на землю.

По словам Милованова, граждане, или компании, которые подходят под критерии (критерии на получение кредитов будут озвучены в ближайшее время, также будет сформирован реестр физических и юридических лиц-фермеров), смогут получить страхование кредитов.

"Страхование кредитов дает возможность банку предоставлять кредиты без кредитной историиэто важно, потому что многие люди работают в наличности и не могут показать модель ", - заявил он.

2. Компенсация финансово-процентной ставки, или частичная компенсация тела кредита на уровне учетной ставки 13,5%.

"Фактическая стоимость кредита будет от 3% до 5% всю остальную часть мы компенсируем", - подчеркнул министр экономики.

Напомним:

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко рассказал ключевые моменты по продаже земли владельцам паев.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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Экономическая правда