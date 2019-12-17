Уполномоченный президента по земельным вопросам рассказал, как владельцы смогут продать землю

Уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко рассказал ключевые моменты по продаже земли владельцам паев.

Лещенко заявил, что если владелец захочет продать свою землю сельскохозяйственного назначения, то сможет это сделать придерживаясь трех основных моментов:

- соглашение по продаже земли может быть осуществлено только нотариально и в соответствии всем нормам;

- землю можно продать не ниже цены установленной по нормативно-денежной оценке на момент продажи;

- первоочередное право покупки земли имеет действующий арендатор, если владелец земли и арендатор не смогут договориться по цене, тогда предоставляется право продать землю 3-м лицам.

Также он отметил, что оплата за покупку земли возможна только в безналичной форме банковским переводом, с выплатой всех соответствующих налогов.

Напомним:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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Экономическая правда