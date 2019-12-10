Концентрация земли в одних руках может уменьшиться в 4 раза – Разумков

Дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках ведутся вокруг 50 тысяч гектар, что в четыре раза ниже чем в законопроекте №2178-10 принятом в первом чтении.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в интервью UA: Житомир.

"Вопрос, который неоднозначно воспринималось украинским обществом, - это вопрос концентрации земли в одних руках, и между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Назвать точную цифру не могу, но дискуссия ведется около 50 тыс. га в одни руки - это более чем в 4 раза меньше от той позиции, которая была предложена", - сказал он.



Также спикер ВР заявил, что референдум о разрешении иностранцам покупать с/х земли пройдет после принятия соответствующего законопроекта в следующем году, а информация о том что референдум должен был пройти между первым и вторым чтением закона о снятии моратория - не соответствует действительности.

"Сначала должны принять законопроект по референдуму, сам же референдум будет проходить только после принятия закона о земле", - отметил Разумков.

Напомним:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении и анонсировал возможное принятие закона до конца года.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Верховная Рада до Нового года примет законопроект о запуске рынка земли сельхозназначения.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.



Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



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Экономическая правда