Новости 6 сентября: новый вид ценных бумаг, транзит газа из РФ и увольнение кондукторов

О госбюджете. В Счетной палате озвучили основные риски для наполнения госбюджета.

О транспорте. С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторов - это более 1000 человек.

О ценных бумагах. В Украине может появиться новый вид ценных бумаг - банковские сертификаты.

О международных резервах. Международные резервы Украины на 1 сентября превысили 22 миллиарда долларов, за месяц они выросли на 175 миллионов долларов.

Об электроэнергии. Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии почти на 13%. Лидером среди покупателей остается Венгрия.

Об отоплении. "Нафтогаз" будет предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой.

О строительстве. Цены на строительно-монтажные работы в Украине с января по июль 2019 выросли на 8,8% по сравнению с показателем января-июля 2018 года.

Об аренде госимущества. Фонд госимущества выполнил на 90% годовой план по поступлениям от аренды государственного имущества.

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Ключевые "газовые" вызовы для команды Зеленского

На первом заседании Верховной Рады команда Владимира Зеленского расставила своих людей во всех органах власти. Пришло время выполнять обещания. Какие ключевые проблемы придется решать в газовом секторе?