Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии почти на 13%

Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в январе-августе 2019 года на 12,6% (на 26,828 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 240,208 миллиона долларов, в том числе в августе этот показатель составил 30,643 миллиона долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

По данным ГФС, за 8 месяцев наша страна экспортировала больше всего электроэнергии в Венгрию - на 147,248 млн долл. Далее следуют: Польша – на 53,903 млн долл, Молдова – на 29,582 млн долл и другие страны – на 9,475 млн долл.

В то же время за январь-август 2019 года Украина импортировала электроэнергию на 15,019 млн долл, в том числе из Словакии на 7,443 млн долл, Беларуси – на 5,511 млн долл, Венгрии – на 1,317 млн долл и других стран – 0,748 млн долл.

Напомним:

Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на 331,942 млн долл, в т. ч. в Венгрию – на 189,958 млн долл, Польшу – на 78,763 млн долл, Молдову – на 53,144 млн долл, другие страны – на 10,078 млн долл. В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с 2017 годом.

В натуральном выражении Украина в 2018 году увеличила экспорт электроэнергии на 19,3% (на 999,4 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 6 млрд 165,7 млн кВт-ч.

Согласно обновленному прогнозному балансу, Украина в 2019 году планирует экспортировать 6,011 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 2,5% ниже показателя 2018 года (6,166 млрд кВт-ч).

Как сообщалось, одним из приоритетов развития электроэнергетики Украины должна стать физическая синхронизация энергосистемы с общеевропейской сетью ENTSO-E.

Читайте подробнее в колонке: Электроэнергетика Украины: выбраться из энергоострова в Европу