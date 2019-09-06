В Украине может появиться новый вид ценных бумаг

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предлагает ввести новый вид эмиссионных ценных бумаг - банковские сертификаты.

Соответствующий законопроект №1112 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых инструментов банков зарегистрирован в Верховной Раде 29 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что проект закона предусматривает банковские сертификаты двух видов - процентные и дисконтные.

Эмиссия банковских сертификатов может быть разовой и серийной.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, банковский сертификат объединяет свойства банковского вклада и ценной бумаги, имеет удобный технологический механизм выпуска и обслуживания.

В отличие от сберегательных (депозитных) сертификатов, банковский сертификат будет существовать в бездокументарной форме и в связи с этим иметь удобные для владельца механизмы учета и обращения на вторичном рынке.

Банковский сертификат с небольшой потерей доходности можно будет продать другому банку или лицу (в том числе на фондовой бирже с применением механизмов гарантирования исполнения сделок по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты"), или отчуждать любым другим способом в удобное время без необходимости личного обращения в банк-эмитент и прохождения большого количества бюрократических процедур переоформления сертификата на другое лицо.

Напомним:

В октябре 2018 года Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности уже рекомендовал Раде принять за основу законопроект о финансовых инструментов банков.

В частности, законопроектом №9034 предлагалось ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками.