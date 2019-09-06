С 1 ноября "Киевпастранс" уволит всех кондукторов

КП "Киевпастранс" сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда, которая заработает с 1 ноября, в итоге почти 1100 человек начиная с этого дня лишатся работы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс" в ответ на информационный запрос издания КиевВласть.

Как отметили на предприятии, приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов – ред.) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В КП заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие.

Также в КП отмечают, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие, Им, якобы, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров, утверждают в "Киевпастрансе".

Стоит отметить, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило по меньшей мере последние три года. Так, по состоянию на начало 2017 года по факту в "Киевпастрансе" работало 1257 кондукторов (по штату 1873 единиц), на начало 2018 года – 1123 (по штату 1847 единиц), а на 1 июля текущего года – уже 1088 (по штату 1767 единиц).

Напомним:

30 октября 2019 года в Киеве завершается опытная эксплуатация электронного билета и общественный транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда.

С 1 ноября 2019 года оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно будет только по безналу – с помощью Единого электронного билета, карточки киевлянина или карточки метро.

Закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января 2017 года, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая.

ЭП подробно объясняла, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?

Устанавливать оборудование для электронного билета в Киеве начали также в 2017 году.

Оборудование для электронного билета в киевском общественном транспорте обошлось в 365 млн грн.

Экономическая правда