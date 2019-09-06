В Счетной палате озвучили основные риски для наполнения госбюджета

План доходов государственного бюджета не выполняется прежде всего из-за недопоступлений налога на добавочную стоимость с ввезенных товаров и акцизного налога, а также заимствований и приватизации.

Об этом сообщили в Счетной палате.

Так, в январе — августе план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 46,2 млрд грн, или 4,8%.

"Который месяц подряд мы констатируем три основные составляющие недопоступлений. За 8 месяцев этого года план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований - на 17,7 млрд грн и приватизации государственного имущества - на 6 млрд грн", - сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"План доходов не выполнен прежде всего за счет налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 26,2 млрд грн, или 12,4% и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров - на 10,4 млрд грн, или 21 2%", - заявил он.

Он отметил, что причин невыполнения плана доходов несколько - завышенные при формировании госбюджета плановые показатели по отдельным налогам, курс гривни, темпы роста импорта товаров.

Пацкан добавил, что в среднем за январь - август курс гривны составлял 26,6 грн за доллар, а показатели государственного бюджета рассчитывались по курсу 28,2 грн за доллар. Остаются ниже прогнозируемых и темпы роста импорта товаров.

Сообщается, что за январь-август 2019 года расходы государственного бюджета не выполнены на 56,4 млрд грн, или 8,6%.

"Это следствие низкого качества планирования расходов. А это влечет за собой неэффективное использование средств, в отдельных случаях нецелевое использование бюджетных расходов и их постоянное перераспределение в течение года", - сказал Пацкан.

Экономическая правда