"Нафтогаз" будет предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой
НАК "Нафтогаз Украины" начинает регулярную публикацию информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в рамках спецобязательств.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.
Информацию о недобросовестных теплопроизводителях "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.
С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице. Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" заявляет о критической ситуации, сложившейся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль".
Экономическая правда
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