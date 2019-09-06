"Нафтогаз" будет предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой

НАК "Нафтогаз Украины" начинает регулярную публикацию информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в рамках спецобязательств.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.

Информацию о недобросовестных теплопроизводителях "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на условиях ПСО.

С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице. Сейчас список включает 142 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" заявляет о критической ситуации, сложившейся с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог - АО "Криворожская теплоцентраль".

Экономическая правда