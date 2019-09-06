Годовой план от аренды госимущества выполнили на 90% — Трубаров
Пятница, 6 сентября 2019, 17:12
Фонд госимущества выполнил на 90 процентов годовой план по поступлениям от аренды государственного имущества.
Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
По его словам, на начало сентября Фонд перечислил в бюджет страны 1 миллиард 61 миллион гривен.
"В начале октября закроем плановый показатель в 1,2 млрд и до конца года перечислим в бюджет около полутора миллиардов.
Это хороший показатель, учитывая устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в Фонд новые объекты для аренды", - написал Трубаров.
Экономическая правда
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