Годовой план от аренды госимущества выполнили на 90% — Трубаров

Фонд госимущества выполнил на 90 процентов годовой план по поступлениям от аренды государственного имущества.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По его словам, на начало сентября Фонд перечислил в бюджет страны 1 миллиард 61 миллион гривен.

"В начале октября закроем плановый показатель в 1,2 млрд и до конца года перечислим в бюджет около полутора миллиардов.

Это хороший показатель, учитывая устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в Фонд новые объекты для аренды", - написал Трубаров.

Экономическая правда