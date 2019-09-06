Строительство в Украине подорожало еще на 9% - Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине с января по июль 2019 года выросли на 8,8% по сравнению с показателем января-июля 2018 года.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, с начала года цены возросли во всех сегментах строительства.

Так, в жилом строительстве рост составил 10,6%, в нежилом – 7,6%, в инженерном – 8,3%.

Для сравнения, в июле-2019 к июлю-2018 стоимость стройработ в жилом строительстве увеличилась на 7,7%, нежилом – на 4,4%, инженерном – на 4%.

Также Госстат отмечает, что в июле стоимость стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с июнем не изменилась, нежилых – сократилась на 0,8%, инженерных сооружений – возросла на 1,8%.

По данным Госстата, цены на стройработы в Украине в 2018 году возросли на 23% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2017 году они выросли на 13,4%.

Отмечается, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним:

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине с января по апрель 2019 года выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, более 80% застройщиков считают, что источник коррупции в строительной сфере связан с деятельностью Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Для борьбы с коррупцией в строительстве в Украине планируют создать э-кабинет застройщика.

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