Новости 7 августа: падение цен на нефть, скандальные минометы "Молот", валютная либерализация

О падении цен на нефть. Цены на нефть продолжают снижаться - стоимость барреля нефти марки Brent составляет около 56-58 долларов.

Об аресте завода Фирташа. Верховный Суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ривнеазот".

О скандальных минометах "Молот". Суд разрешил следователям военной прокуратуры изъять у Министерства обороны тайный государственный контракт от 2015 года на поставку миномета "Молот".

О новом "летнем" поезде. "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днепр.

О валютной либерализации. Национальный банк разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме в рамках продолжения валютной либерализации.

О рекордном обороте валюты в кассах. Покупка наличной валюты населением в июле составила 1,5 миллиарда долларов, а продажа – 1,41 миллиарда долларов, что является рекордным объемом операций с наличной валютой с 2015 года.

О штрафе Кропачеву. АМКУ оштрафовал ООО "Донэнергоэкспорт" на 4,2 миллиона гривен и ООО "Триалтрейд" на 340 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Обе компании — из орбиты Виталия Кропачева.

О схемах с ОВГЗ. В деле Госбюро расследований о махинациях с облигациями внутреннего госзайма фигурирует 1,06 миллиарда гривен незаконной прибыли.

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