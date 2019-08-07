АМКУ оштрафовал компании с орбиты Кропачева за сговор на торгах

Временная административная коллегия АМКУ оштрафовала ООО "Донэнергоэкспорт" на 4,2 миллиона гривен и ООО "Триалтрейд" на 340 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщил в Facebook глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

Он напомнил, что 12 января 2017 года госпредприятие "Красноармейскуголь" с помощью системы "Prozorro" провело процедуру электронных торгов на закупку профилей незамкнутых, шпунтовых свай и конструктивных элементов железнодорожных и трамвайных путей, из стали, горячей обработки. Свои тендерные предложения предоставили две компании - "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд".

"Системой электронных закупок наиболее экономически выгодной признано тендерное предложение ООО "Донэнергоэкспорт" - 20,9 млн грн с НДС. Но расследованием АМКУ установлены факты, свидетельствующие о сговоре названных компаний на торгах", - подчеркнул он.

По его словам, два "конкурента": использовали общий IP-адрес; оказывали друг другу финансовую помощь, в том числе беспроцентные ссуды; совместно использовали средства связи; подали тендерные документы,которые имели общие особенности электронных файлов.

"Таким образом, вся совокупность установленных факторов свидетельствует о согласованном поведении компаний "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд", что привело к искажению результатов торгов, проведенных госпредприятием "Красноармейскуголь".

А это является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", - добавил Терентьев.

Кроме штрафа, обеим компаниям запрещается участвовать в торгах в течение следующих 3 лет.

Напомним:

Компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" являются фигурантами дел НАБУ, в том числеиз-за тендеров государственного предприятия "Селидовуголь".

Сумма ущерба оценивается в более чем 22 млн грн.,но, по подсчетам журналистов, она может быть значительно выше. В частности, расследуется деятельность, связанная с закупкой на тендерах в течение 2016 - 2017 лет оборудования, комплектующих и другого имущества для государственных угольных предприятий.

СМИ связывают компании "Донэнергоэкспорт" и "Триалтрейд" с Виталием Кропачевым. Одним из доказательств приводят тот факт, что после перерегистрации в Киеве обе имели свои офисы в здании, которое ему принадлежит.

Экономическая правда