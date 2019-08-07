Цены на нефть обновили полугодовой минимум
Цены на нефть продолжают снижаться - стоимость барреля нефти марки Brent по состоянию на 9:25 по киевскому времени составляла 58,77 доллара (-0,29%).
Об этом сообщает enkorr.
Стоимость барреля нефти марки WTI составляла 53,54 доллара. Предыдущие торги завершились на уровне 58,94 и 53,63 доллара соответственно.
Последний раз на таком уровне "черное золото" находилось в начале года, до конца апреля цены достигали 75 долларов, а с начала лета находились в коридоре от 60 до 67 с половиной долларов за баррель.
Напомним:
Цены на сырую нефть могут обвалиться на 20–30 долларов за баррель, если Китай решит покупать "черное золото" у Ирана.
Министерство торговли Китая пригрозило контрмерами после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения 10-процентного тарифа на импорт китайских товаров на сумму 300 млрд долларов. Это решение обескуражило нефтяные рынки и 1 августа стоимость сырья обвалилась на 8%, что стало самым глубоким падением за четыре года.
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