Следствие получило доступ к актам испытаний "Молота" через 3 года после первого взрыва

Печерский районный суд г. Киева разрешил следователям военной прокуратуры изъять у Министерства обороны тайный государственный контракт от 2015 года на поставку миномета "Молот", разработанного на "Заводе "Маяк", а также акт государственных испытаний данного миномета.

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

Следствие продолжается в рамках уголовного производства, открытого еще в 2016 году по фактам халатного отношения чиновников Минобороны к контролю над поставками минометов "Молот", что привело к убыткам государству в размере 7,2 млн грн.

Во время поставки в военную часть А4559 (пгт. Оржив Ровенской области) у части минометов выявлены технические недостатки, а часть во время непродолжительной эксплуатации вышла из строя.

"По результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов", - подытожили прокуроры.

Как выяснило следствие, на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому "Маяк" закупал различные части к миномету у многочисленных частных поставщиков.

50% составляющих миномета поставляло ЧАО "Старокраматорский машиностроительный завод", которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову. Ныне народный депутат завершил свою каденцию в рядах фракции "Блок Петра Порошенко".

В июле 2016 года на Широколановском полигоне в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-мм миномет "Молот". Погибли двое бойцов 57-й бригады.

В прошлом году тогдашний президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" после очередной трагедии на Ровенском полигоне. Тогда погибли трое бойцов.

Всего в рамках уголовного производства речь идет о 9 погибших во время эксплуатации миномета "Молот", а также о значительном количестве военнослужащих, получивших тяжелые ранения.

Проект "Марлин" на страницах "ЭП" уже сообщал о бедственном финансовом положении производителя минометов "Молот" завода "Маяк", который контролирует концерн "Укроборонпром".

Экономическая правда