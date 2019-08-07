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УЗ запустила дополнительный летний поезд Одесса - Днепр

Среда, 7 августа 2019, 12:57

Госкомпания "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса - Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск", - говорится в сообщении.

Из Одессы поезд будет отправляться из 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.

Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу в 08:00.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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