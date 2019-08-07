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Дешевая валюта рекордно увеличила обороты на наличном рынке

Среда, 7 августа 2019, 17:10
 

Покупка наличной валюты населением в июле составила 1,5 миллиарда долларов, а продажа – 1,41 миллиарда долларов, что является рекордным объемом операций с наличной валютой за период ведения статистики с 2015 года.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Чистая продажа валюты населением в июле сократилась до 93,7 млн со 176 млн долларов месяцем ранее.

Покупка наличной валюты населением в июне составила 985,6 млн долл, тогда как продажа – 1,16 млрд долл. В мае украинцы увеличили продажу наличной валюты до 1,22 млрд долл, сократив ее покупку до 1,19 млрд долл. В апреле и марте объем покупки наличной валюты населением превышал продажу на 77,3 млн долл и 115,4 млн долл соответственно.

Напоминаем:

31 июля доллар на межбанке впервые за 3 года стоил менее 25 гривень.

Экономическая правда

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валюта НБУ

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