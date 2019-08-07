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Верховный Суд возобновил арест имущества завода Фирташа

Среда, 7 августа 2019, 11:33

Верховный Суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ровноазот".

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка, отменив постановления судов предыдущих инстанций.

Кроме имущества, суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

Напомним:

Активы "Ровноазота" арестовали в октябре и ноябре 2018 года в рамках судебного спора с Проминвестбанком. Банк через суд требовал взыскать с предприятия 49,6 млн долларов долга, как с поручителя за Северодонецкое объединение Азот (оба предприятия входят в структуру Ostchem Фирташа).

В декабре 2018 года Хозяйственный суд Волынской области предоставил отсрочку "Ривнеазоту" на погашение долга перед банком до 18 марта 2019 года.

Тогда предприятие заявляло, что находится на грани банкротства и у него нет денег, чтобы выплатить банку 49,6 млн долларов.

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суд Фирташ

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