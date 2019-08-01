"Укргидроэнерго" функционирует в аварийном режиме после введения нового энергорынка

Диспетчеры госпредприятия НЭК "Укрэнерго" заставляют работать компанию "Укргидроэнерго" в предаварийном или аварийном режиме, не предоставляя при этом корректных команд.

Об этом говорится в письме ЧАО "Укргидроэнерго" в адрес "НЭК "Укрэнерго", которое есть в распоряжении Экономической правды.

Отмечается, что работа гидроэлектростанций в ночное время из-за отсутствия резервов на балансирующую энергию на теплоэлектростанциях и разгрузки ГЭС ниже планируемого графика в дневной период приводит к дополнительным убыткам "Укргидроэнерго" из-за выполнения команд диспетчера Укрэнерго. Причиной этого указываются некорректные предельные цены на балансирующем рынке.

"Укргидроэнерго обращается к Укрэнерго с требованием об осуществлении пересчета небалансов за июль 2019 года, а также подчеркивает невозможность оказания услуг по автоматическому и ручному вторичному регулированию частоты и мощности с 1 августа на бездоговорных и безоплатных началах", - говорится в письме.

Сообщается, что в результате этой проблемы нарушены уровни верхних бьефов Киевского и Кременчугского водохранилищ.

По словам собеседника ЭП, де-факто энергетический рынок функционирует в аварийном режиме после введения нового рынка электроэнергии.

"Диспетчеры в Укрэнерго "зашиваются". Им приходится удерживать систему вручную, поскольку программное обеспечение не работает", - сообщил источник.

Напомним:

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июлявозрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Экономическая правда