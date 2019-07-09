Новости 9 июля: обыски в Фонде госимущества и ГФС, тарифы на газ и зарплата в иностранной валюте
О бизнесе по-украински."КОСМОЛОТ" уже работает под лицензией другого оператора.
Об обысках в ФГИ. В Фонде госимущества проходят обыски СБУ и НАБУ.
Об обысках в ГФС на Волыни. В ГФС Волыни - обыски: расследуют нанесения ущерба государству на 190 млн грн.
О кадровых изменениях. В "Укроборонпроме" - кадровые перестановки: председатель наблюдательного совета уволен.
Об оффшорах. АМКУ открыл дело против "Укроборонпрома" и оффшорной компании по покупке "Мотор-Сичи".
О зарплате. Верховный суд разрешил определять зарплату украинцам в иностранной валюте.
О тарифах на газ. Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году.
О судье Барышевского суда. Судья, которая остановила лицензию SkyUp, подала в отставку.
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