"КОСМОЛОТ" уже работает под лицензией другого оператора

Сеть распространителей "Космолот" присоединилась к лотерейной сети "М.С.Л.".

Об этом сообщается на сайте "М.С.Л.".

Отмечается, что в июле 2019 года "М.С.Л." зарегистрировал в Министерстве финансов государственную лотерею "Лото ПЛЮС", которую будет распространять сеть "Космолот".

"Все распространители государственных лотерей "М.С.Л." работают на оборудовании, которое подключены к центральной компьютерной системе "М.С.Л.". А Госказначейство имеет мониторинговый доступ к этой системе, поэтому в режиме реального времени контролирует все транзакции", - заявили в пресс-службе оператора.

99,96% акций "М.С.Л." принадлежат кипрской Evolot Limited, остальные - президенту компании Георгию Ложенко.

Ранее владельцем акций МСЛ называли также Даниила Гетманцева, который сейчас является советником Зеленского по налоговой политике, но недавно он вышел из состава акционеров.

Ранее сообщалось, что 6 июля лотерея "Космолот" прекратила свою деятельность.

Экономическая правда