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Верховный суд разрешил определять зарплату украинцам в иностранной валюте

Вторник, 9 июля 2019, 11:50
 

В трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит Гражданскому кодексу Украины.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, передает Юрлига.  

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7,872 тыс евро в гривне на дату выплаты.

ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился - в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.

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