Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и "Нафтогазу", которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Об этом говорится в сообщении "Судебно-юридической газеты".

Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.

"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", – говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", Щербань Тамары Николаевны.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Напоминаем:

В марте 2019 года Окружной административный суд Киева по иску лидера партии ВО "Батькивщина" Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" признал противоправным и недействительным постановление правительства №315.

Постановление устанавливало единую цену на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (без НДС).

В то же время, согласно данным в базе на сайте Верховной Рады, указанное постановление недействительно.

Распоряжение правительства, которое оспаривала Тимошенко, утратило силу на основании постановления КМ № 867 от 19.10.2018.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

В частности исследуются обстоятельства установления в течении 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187.

Постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется по данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф+").

Экономическая правда